Bei ihr gehen die Frauen ganz gern über Leichen: Die Schriftstellerin Ingrid Noll ist bekannt dafür, dass in ihren Krimis die ganz "normalen", eher stillen Gemüter plötzlich zu intriganten Giftmischerinnen oder skrupellosen Verbrecherinnen werden. Jetzt hat die First Lady unter Deutschlands Krimiautoren ein neues Buch vorgelegt, in dem wieder kräftig zur Jagd geblasen wird.

Halali Autor Ingrid Noll Verlag: Diogenes ISBN: ISBN: 978-3-257-06996-9 Der Inhalt: Zwei Frauen begegnen sich: Holda, 82 Jahre, Witwe und ihre Enkelin Laura, Single. Da beide im selben Hochhaus eine Wohnung gefunden haben, trifft man sich gelegentlich zum Plausch. Denn beide verbindet ein ähnlicher Beruf. Nur dass Holda in den 50er Jahren als Sekretärin zum Diktat gerufen wurde, während Laura als Betriebswirtin für Controlling den Computer bedient. Büroarbeit eben. Damals im Petticoat mit Perlonstrümpfen, heute im Casual-Look mit Edeljeans und Sneakers. Soweit so gemütlich, doch im Laufe der vergnüglichen Kaffeerunden kommt Stück für Stück eine ganz andere Holda ans Tageslicht: eine, die bedenkenlos einbricht, Jagd auf vermeintliche und echte Spione macht und dabei recht tatkräftig zu Werke geht. Die Autorin: Eigentlich braucht man sie nicht mehr vorzustellen: Ingrid Noll - die deutsche Krimi-Queen aus Weinheim. In ihrem neuen Roman hat sie allerdings einige Details ihres eigenen Lebens verarbeitet. Noll, Tochter deutscher Exilanten in Shanghai, musste 1949 mit ihrer Familie das Land verlassen und landete zunächst in Bonn, wo sie später Germanistik und Kunstgeschichte studierte und nebenher im Innenministerium jobbte. Der Ferienfaktor: "Halali" ist ein wunderbares Retro-Vergnügen: Toast-Hawaii und Eierlikör, der möblierte Herr von nebenan, einmal baden in der Woche - Ingrid Noll lässt die 50er Jahre glorreich auferstehen. Herrlich schrullig erscheint diese Zeit im Rückblick. Zum Beispiel als die ganze Bürobelegschaft zum Duschen antreten darf - getrennt nach Geschlechtern natürlich. Für wen geschrieben: Vielleicht nicht unbedingt für Science-Fiction-Fans, obwohl Ingrid Nolls Rückblick auf die frühe Bundesrepublik schon etwas von einer fremden Galaxie hat. Unbedingt aber für alle Nostalgiker und Fans subtiler Krimikomödien. Denn nur harmlos nett bleibt es keineswegs. Wer sich mit "Halali" zur Jagd begibt, muss mit Opfern rechnen.