Ein Cocktail mit Olive, eine laue Sommernacht, eine schwungvolle Party - das klingt nach Urlaub und guter Laune. Und ist doch fast Alltag - jedenfalls in unserem Sommerlesetipp. Ein Roman des Franzosen Olivier Bourdeaut - sein erster überhaupt, in dem man eine ungewöhnliche Familie kennenlernt, die aus jedem Tag ein Fest zu machen versteht.

Warten auf Bojangles Autor Olivier Bourdeaut Verlag: Piper ISBN: ISBN: 978-3492057820

Der Inhalt:

Sie sind ein verrücktes Paar: Er, Georges, arbeitet - wie er sagt - als Autowerkstätteneröffner. Ein gut bezahlter, aber harter Job, weshalb Georges am Sonntag zum Ausgleich Gym Tonic betreibt - Muskeltraining mit Winzlingshanteln und reichlich Gin Tonic. Ehefrau Georgettes bzw. Constance, Henriette oder Hortense - der Name spielt nur insofern eine Rolle, da er alle zwei Tage unbedingt geändert werden muss - schmeißt schon mal ihren Slip über den Restauranttisch oder stöckelt nur mit einem Mantel bekleidet zum Fischhändler. Und wenn beide nicht damit beschäftigt sind, ihren Sohn mit Liebe zu überschütten und gegen alle Anfeindungen des Lebens in Schutz zu nehmen, tanzen sie. Für sie gibt es nur ein Lied: Mr. Bojangles von Nina Simone. Es ist das vollendete Glück. Und man ahnt es schon: das kann nicht von Dauer sein.

Der Autor:

Olivier Bourdeaut hat zumindest eine Übereinstimmung mit seiner Hauptfigur Georges: er hat schon ein paar Mal den Job gewechselt, war Hausmeister, Erntehelfer, Immobilienmakler. Jetzt hat er mit 37 seinen ersten Roman vorgelegt und abgeräumt. "Warten auf Bojangles" führte monatelang die französische Bestsellerliste an und wurde mit mehreren renommierten Preisen bedacht. Es sei das "Buch seines Vaters" erklärt er am Ende des Romans. Aber wer weiß das schon bei einer Geschichte, die "verkehrt herum gelogen" daher kommt.

Der Ferienfaktor:

Es ist eine Geschichte, die einen so richtig tief abtauchen lässt. Es ist eine großartige Liebesgeschichte, die an keinem Punkt kitschig oder schnulzig wird. Dafür weckt Bourdeaut diese Sehnsucht, wenigstens ein einziges Mal Gast dieser Familie sein zu dürfen, die so unglaublich charmant, zärtlich, respekt- und humorvoll ihr Leben meistert. Bis zum bitteren Schluss.

Für wen geschrieben:

Für Leute mit großem Herz und Sinn für verrückte Geschichten. Und "Warten auf Bojangles" ist mit Sicherheit nicht das berühmte Frauenbuch. Es ist ein Roman, der leichtfüßig, zugleich sehenden Auges und ziemlich unverfroren am Abgrund entlang tänzelt. Also auch ein Buch für Abenteurer.