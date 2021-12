"Ha zhavvorsan erin ha timviroon eshna meanha avineserak, …" – das klingt außerirdisch, ist aber Dothraki, die Sprache der Menschen in "Game of Thrones". Diese US-Fantasy-Serie hat mittlerweile überall auf der Welt Fans, fast wie "Der Herr der Ringe". Wer wissen will, ob das alles wissenschaftlich funktioniert, das mit den feuerspeienden Drachen, den Schallwellen, die Materie spalten, oder einer Astralreise, der sollte in diesem Sommer die Nase in eine neues Taschenbuch stecken: "Die Wissenschaft von Eis und Feuer".

Die Wissenschaft von Eis und Feuer Wenn "Game Of Thrones" auf Fakten trifft Verlag: Bastei Lübbe ISBN: ISBN-13: 978-3404609383 Das Seefeuer von Westeros gibt es nicht? Diese flüssige Geheimwaffe, die die Alchemisten im Königreich entwickelt haben, sich rasant ausbreitend und alles zerstörend? Gibt es doch: Napalm, im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Das Horn des Winters kann niemals die 200 Meter hohe Mauer zum Einsturz bringen, die Westeros vom Land des Ewigen Winters trennt? Durchaus möglich. Schließlich löst ein lauter Knall auch Schneelawinen aus. Und ein versehentlich im Radio gesendeter "brauner Ton", besonders tiefer Infraschall, hat vor ein paar Jahren Millionen Amerikaner zur simultanen Darmentleerung gezwungen. Der Autor Helen Keen liebt die Wissenschaft und Außerirdisches. Als Kind, sagt sie, war sie sicher, dass wir längst auf dem Mars leben, wenn sie erwachsen ist. Eines ihrer Comedy-Programme gab sie 2013 im Teilchenbeschleuniger CERN. „Die Wissenschaft von Eis und Feuer“ ist ihr erstes Buch. Sicher nicht das letzte. Der Spaßfaktor …dothrakisch-gigantisch, wenn man in Game of Thrones zuhause ist, zwischen Weißen Wanderern, Grumkins und Snarks. Die Magie in den Sieben Königslanden und die Wissenschaft dahinter hat was – für alle ab 16. Nicht unbedingt fürs Hotelzimmer oder Wohnmobil geeignet sind die kleinen Experimente im Buch: wie man aus einer Einweg-Windel magischen Schnee zaubert oder wie ein Warg in den Körper eines anderen schlüpft.