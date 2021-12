Die meisten von uns werden nicht mal müde lächeln, wenn Macabi Petach Tikwa gegen Hapoel Be’er Sheva spielt. Oder Ryongnamsan gegen Sobaeksu. Einem Groundhopper leuchten dagegen die Augen, wenn er an diese Begegnungen denkt, für die er extra nach Israel oder Nordkorea gereist ist. Groundhopper sammeln Punkte, nach Ländern und Stadien. Der Autor Benjamin Schaller, selbst so ein Fußball-Tourist, hat über sein Hobby jetzt ein Buch geschrieben.

Wo geht’s hier zum Stadion? 33 Groundhopping-Geschichten. Autor Benjamin Schaller Verlag: Schwarzkopf & Schwarzkopf

Um was geht's?

Um Fußballverrückte, denen es nicht mehr reicht, nur ihrem Club hinterherzufahren. Sie planen akribisch, legen ihre Reiserouten so, dass sie bis zu vier Spiele am Tag sehen. Sie geben viel Geld aus und sind glücklich, wenn sie wieder einen Länderpunkt gesammelt haben. Den einen geht es nur darum, Grounds zu sammeln, die anderen freuen sich über außergewöhnliche Stadien. Denkmalgeschützte Holztribünen in den Niederlanden zum Beispiel, oder ein Bergpanorama hinterm gegnerischen Tor wie im kroatischen Split.

Den anderen geht es um die Menschen, die man bei den Spielen trifft. Wie in der Geschichte von Göran, der vor dem Bürgerkrieg ein Spiel in einer syrischen Kleinstadt besucht hat. Dort hat er Saad kennen gelernt, der in Deutschland Medizin studieren wollte. 6 Jahre später haben Göran und Saad immer noch Kontakt, der Syrer studiert tatsächlich in Deutschland, während in seinem Land der Krieg tobt.

Inhalt

Neben solchen berührenden Geschichten geht es natürlich immer wieder um den Fußball und die Grounds. Von den winzigen Arenen mit Grashügel als Naturtribüne bis zu den ganz großen der Welt: Anfield Road, Marcana, Wembley oder Aztekenstadion in Mexiko-City.

Dort würde Groundhopper Michael gerne hin, aber die meisten Flüge gehen über die USA- und da hätte Michael mit seinem Pass Schwierigkeiten: Da sind Stempel drin aus dem Irak und dem Iran, Libanon und Arabischen Staaten. Und jetzt erklär mal einem US-Grenzer, dass Du in diesen Ländern einfach nur Fußball geschaut hast!

Für wen geschrieben?

Man muss kein Fußballfan sein, um die Geschichten der Groundhopper unterhaltsam zu finden. Zwar geht es den Hoppern hauptsächlich darum, in möglichst vielen Stadien dieser Welt ein Fußballspiel gesehen zu haben, aber mindestens genau so wichtig sind die Erlebnisse drum herum. 33 Groundhopper werden porträtiert, also ein Super-Episodenbuch zum einfach so durchblättern.