Zwei Männer suchen die Liebe und mehr

Die Suche nach der Frau fürs Leben kann ganz schön anstrengend sein. Diese Lektion haben Jürgen und Bernd, die beiden Hauptfiguren in Heinz Strunks Roman "Jürgen" zu genüge gelernt. Weil ihre Suche in Deutschland erfolglos bleibt, hoffen die beiden auf ihr Glück jenseits der Landesgrenzen und reisen mithilfe der Agentur "Eurolove" nach Polen. Ein Ausflug mit aberwitzigen Folgen beginnt.

Jürgen Autor Heinz Strunk Verlag: Rowohlt; Auflage: 1 ISBN: ISBN-13: 978-3498035747

Heinz Strunks letzter Roman wurde gefeiert: "Der goldene Handschuh", ein Buch über den Frauenmörder Fritz Honka ist ein Bestseller. Dieses Jahr ist ein neues Buch von Strunk erschienen. Der Film dazu lief sogar schon kürzlich schon im ARD-Fernsehen. "Jürgen" heißt der Roman, der wärmstens zu empfehlen ist - selbst dann, wenn man den Film schon gesehen hat.

Worum geht es?

Es geht um Jürgen, der ein ganz armer Willy ist. So nennt der Autor seine Hauptfigur. Jürgen Dose, Mitte 40, lebt zu Hause bei seiner Mutter, die bettlägerig ist, die er versorgen muss. Jürgen arbeitet als Parkhaus-Wächter. Sein bester und einziger Freund ist Bernd Würmer, der in einem Rollstuhl sitzt, obwohl er es nicht müsste. Jürgen und Bernd haben einen gemeinsamen Antrieb: Sie suchen eine Frau. Aber Speed-Datings in Kneipen verlaufen katastrophal, genauso wie Treffen mit Frauen in freier Wildbahn. Die Rettung erhoffen sich die beiden von der Partner-Vermittlungs-Agentur „Eurolove“, die Jürgen und Bernd mit einem Kleintransporter nach Polen kutschiert. Heiratswillige Schönheiten werden ihnen versprochen – aber natürlich endet auch dieser Ausflug im Desaster.

Der Spaß-Faktor

Hoch, wie so oft in den Büchern von Heinz Strunk. Überall Pannen, Missgeschicke, Peinlichkeiten. Herrlich die Szene, wo Jürgen bei einem Blind-Date mit einer Manuela beim Italiener sitzt. SIE schaufelt Gnocchi mit Sahnesoße und Gorgonzola in sich rein, trinkt einen Liter Lambrusco, verfällt in eine Lähmung, eine Fressnarkose – und verabschiedet sich danach mit den Worten: „War ein netter Abend“. Oder die Szene, wo Jürgen einer Frau die Tür aufhält und kalauert: „Ladies first, James last“. Autsch.

Fazit

Heinz Strunk schaut mal wieder dahin, wo wenige Autoren hinschauen. Auf die Unscheinbaren, die im Abseits stehen – auf die Abgehängten, die die Kunst zu brillieren nicht beherrschen. Sie wissen, dass man von ihnen glaubt, sie seien nicht die hellsten Kerzen am Baum. Und finden sich damit ab. Ein Buch über den netten Loser von nebenan. Tragikomisch – und unterhaltsam zu lesen mit einer optimalen Länge von 250 Seiten. Ein gutes Buch.