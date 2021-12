Malerische Geschichten

Es gibt Gemälde, bei denen man sich wirklich fragt, was da wohl für eine Geschichte dahinter steckt. Da Vincis "Mona Lisa" zum Beispiel: Worüber lächelte die stille Schöne so unergründlich? Oder die Nachtschwärmer – Nighthawks – von Edward Hopper: ein Mann und eine Frau, die zu später Stunde in einer fast leeren Bar am Tresen sitzen und in ihr Glas starren. Sind sie dabei, sich zu trennen? Oder haben sie eine heimliche Affäre? Was denkt der Kellner? Hofft er, dass sie gehen und er endlich Feierabend machen kann? Der amerikanische Künstler Edward Hopper hat viele solcher rätselhaften Szenen gemalt. Längst sind sie Kult. Jetzt gibt es die Geschichten dazu.

Lawrence Block Autor Nighthawks: Stories nach Gemälden von Edward Hopper Verlag: Droemer ISBN: ISBN-13: 978-3426281642 Gemälde animieren zum Geschichten-Erzählen. Lawrence Block, der selbst ein Meister der Kurzgeschichte ist, hat ein Buch geschaffen, das Malerei und Erzählung verbindet. Was ist drin? 17 Kurzgeschichten zu 17 Gemälden aus den 20er bis 60er Jahren. Da ist zum Beispiel eine junge Frau mit Hut, die abends allein in einem Café in ihre Tasse starrt, das berühmte Zimmer mit offener Tür zum Meer und die Sonne scheint auf die nackte Wand und da ist der nächtliche Blick in eine New Yorker Wohnung: Mr. und Mrs. Enderby. Sie klimpert am Klavier, er liest Zeitung. Friedliche Idylle. Tatsächlich, so die Geschichte, haben sie im Wandschrank schon ihr sechstes Opfer versteckt. Wenn dessen Konto leer geräumt ist, bleibt der Schrank zu, bis das Poltern aufhört. Der Autor Lawrence Block schreibt selbst Kurzgeschichten und Krimis. 50 sind es schon und preisgekrönt. Die Idee zu diesem Buch, sagt er, war einfach da. Und alle, die er gefragt hat, waren begeistert mitzumachen: Stephen King zum Beispiel, Joyce Carol Oates und Jeffrey Deaver. Für wen geschrieben? Wer Bücher liebt, liebt auch Edward Hopper. Das hat zumindest Lawrence Block festgestellt. Dieses Buch ist für alle, die Hoppers rätselhafte Bilder mögen und spannend finden, was andere sich dazu ausmalen. Übrigens gibt es ein Hopper-Gemälde, zu dem es keine Geschichte gibt: Es zeigt eine Frau, die, auf einen Tisch gestützt, aus dem Erker ihres Hauses nach draußen starrt. Zu diesem Bild, schreibt Lawrence Block, soll jeder sich selbst was ausdenken.