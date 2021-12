Leckere Literatur

Lesen macht Appetit - "Yummy Books!" lädt zu einer Art literarischen Dinnerparty ein. Versuchen Sie doch mal das "perfekte weichgekochte Ei" wie es nur Jane Austens "Emma" zelebrieren konnte oder lassen Sie sich bei "Moby Dick" inspirieren, wie man "Chowder", also Muscheleintopf macht. Die Rezepte dazu gibt’s in "Yummy Books!".

Yummy Books! Autor Cara Nicoletti ISBN: 978-3518467763

Die Literatur ist voller Leckereien und wer Bücher liest, muss manchmal ganz schön gegen Appetit und Gelüste ankämpfen. Nicht so bei "Yummy Books!" Da gibt es das jeweilige Rezept gleich mitgeliefert.

Worum geht´s

Hänsel und Gretel - die gingen bekanntlich durch den Wald und landeten vor einem Pfefferkuchenhaus. Und das sah so lecker aus, dass die Beiden sich das Knuspern nicht verkneifen konnten. Bei dieser Vorstellung würde man selbst gern zugreifen. Unvergleichlich auch Pippi Langstrumpfs Blaubeerpfannekuchen oder die Crepes mit brauner Butter, die in "Gone Girl" ein besonders düsteres Ehekapitel einläuten. Die "Yummy Books!" – das ist Weltliteratur zum Nachkochen, Nachlesen und Nacherzählen vom Kinderbuch bis zum Psychothriller.

Die Autorin

Cara Nicoletti ist eine echte Expertin im Lesen und im Kochen. Sie stammt aus einer Bostoner Metzgersfamilie und konnte damit dem Thema Essen nicht entgehen. Das hinderte sie nicht daran, intensiv ihrer zweiten Leidenschaft, dem Lesen, zu frönen. Sie studierte Literaturwissenschaft und entdeckte, dass Ernest Hemmingway und Toni Morrison auch keine Freude an wässriger Mayonnaise hatten, sondern sich stundenlang beim Kräuterzupfen aufhalten konnten. Mit lila Bleistift wurden fortan die Essensszenen in den verschiedensten Geschichten und Romanen markiert, die Cara Nicoletti zu ihren "Yummy Books!", ihren "verführerischen Bücher" erkoren hat.

Der Spaßfaktor

Man darf mal wieder so herrlich in alten Zeiten und Büchern schwelgen, denn die vielen, sehr verlockenden Rezepte machen Hunger – nicht nur auf "Erbsensuppe mit Speck" , sondern eben auch auf die Romane, die man vielleicht schon wieder vergessen oder noch gar nicht entdeckt hatte. Es ist wie am Lagerfeuer: in der Suppe rühren, den Spieß umdrehen und dabei Geschichten erzählen oder sich erzählen lassen.

Fazit

"Yummy Books!" ist keines dieser Hochglanz-Edelkochbücher, sondern eine sehr persönlich gefärbte Einladung, sich mal an Jane Austens Küchentisch zu setzen oder vom Lebkuchenhaus der Hexe zu naschen. Ein Buch, dem kann man nicht widerstehen kann.