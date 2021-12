Über das Mitgefühl und andere Wunder

Wenn Erwachsene versuchen, so zu reden wie Jugendliche, dann geht das schief. Meistens. Manchmal klappt es aber auch und dann kommt dabei ein Buch wie "Wunder" von Raquel J. Palacio heraus. Ein Buch übers Streiten und Versöhnen, übers Mitleiden und Mitfühlen.

Wunder Autor Raquel J. Palacio Verlag: dtv Verlagsgesellschaft ISBN: 978-3423625890

Für wen geschrieben?

Ja für wen? Da geht's schon los. "Wunder" ist ein Jugendbuch. Aber nicht nur. Die Handlung ist definitiv jugendlich. Es geht um das erste Jahr des Jungen August in der Schule. Wobei August sehr spät zum ersten Mal in die Schule kommt und dann direkt in die fünfte Klasse. Das ist aber nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist Augusts Gesicht. Es ist durch ein Gendefekt völlig entstellt. August sagt:

"Ich werde nicht beschreiben wie ich aussehe. Was immer ihr euch vorstellt – es ist schlimmer."

Keine Ahnung wie das für einen 14-jährigen Leser ist, aber als Erwachsener bekommt, das Gefühl, Einblicke in eine Welt zu erhalten, die sonst verschlossen ist. Der Roman zeigt uns dann nicht nur Augusts Sicht der Dinge, sondern auch die seiner Schwester und von seinen Mitschülern.

So erfahren wir, dass Streits, Missverständnisse oder auch Versöhnungen im Schulalltag aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich aussehen können. Klingt pädagogisch wertvoll und ist es wohl auch, aber damit stellt sich die Frage: Wie gelingt es diesem Roman derartig moralisch, manchmal sogar pathetisch zu sein und trotzdem kein bisschen zu nerven? Es gelingt, weil die Autorin den richtigen Ton anschlägt.

Die Autorin

Raquel J. Palacio zeigt uns einen August, der leidet. Sie tut das aber sehr unaufgeregt, lässt August offen und echt über sich Auskunft geben. Palacio schafft es, dass wir die Welt durch Augusts Augen sehen. Und die sehen schlimmer aus, als ihr euch das vorstellt. Als Leser wird man seine ganz eigene Form des Mitleids entwickeln und vielleicht bemerkt man auch: Mitleid ist nicht nur mitgefühlter Schmerz, in Mitleid steckt auch immer etwas Freude darüber, dass uns das Schicksal selbst nicht getroffen hat.