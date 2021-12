Krimi mit Tiefgang

per Mail teilen

Weihnachten – ein Fest der Harmonie. Etwas Spannung wäre da nicht schlecht. Zum Beispiel mit einem guten Krimi. Gute gibt es viele, wir haben einen ganz Besonderen für Sie herausgesucht.

Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens Autor Oliver Bottini Verlag: Dumont ISBN: ISBN: 978-3-8321-8966-2

Worum geht es?

Es ist ein weltweites Phänomen: Landgrabbing. Der Run globaler Unternehmen auf fruchtbares Land, um mit Getreide, Mais oder anderen Energiepflanzen möglichst viel Geld zu machen. Vor diesem Hintergrund hat Oliver Bottini seine spektakuläre Story in Rumänien angesetzt. Ioam Cozma, ein etwas abgehalfteter Kommissar mit undurchsichtiger Vergangenheit und Aussicht auf baldige Rente, bekommt einen heiklen Fall auf den Tisch: die Tochter eines vermögenden Großgrundbesitzers wurde ermordet. Kein Liebesdrama, wie es auf den ersten Blick scheint. Die Spuren führen nach Mecklenburg-Vorpommern und entwickeln sich zu einer ebenso komplexen, wie tragischen Geschichte.

Der Autor

Oliver Bottini hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Tiefgang, Schärfe und Aktualität zugelegt und ist ein echtes Krimischwergewicht. Obwohl sich seine Romane nur vordergründig mit dem Verbrechen beschäftigen. Es geht vielmehr um den politischen Skandal dahinter, um heikle Themen wie Rüstungsexporte, Neonazis, Kolonialvergangenheit oder wie in diesem Fall um skrupelosen Landraub.

Der Geschenkefaktor

Bottinis Romane haben den berühmten Premiumfaktor: keine Haudrauf und Gewaltorgien, sondern ein allmähliches Abtasten der Wirklichkeit, das viele Zwischentöne und Irritationen zulässt. Mit viel psychologischem Gespür und sorgfältig recherchiert. Für sein neues Buch ist der Autor extra nach Rumänien gefahren, hat sich ausgiebig mit den Kleinbauern unterhalten, ihre Schicksale kennenzulernen.

Fazit

"Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens" – ist einfach die berühmte, perfekt gelungene Mischung: rasant – schon die Eingangsszene ist ein Hammer -, starke Dialoge, spannende Charaktere und berührende Schicksale. Eben Premium.