Der "fast wahre" Krimi

Mord und Totschlag hinter Klostermauern – das ist spätestens seit Umberto Ecos "Der Name der Rose" vor fast 40 Jahren Stoff für Kriminalromane. Jetzt gibt es einen "fast wahren" Fall am Bodensee. Die "fast wahre Geschichte", so der Untertitel, spielt in den historischen Mauern von Schloss Salem.

Das Geheimnis von Salem Autor Birgit Rückert Verlag: Gmeiner-Verlag ISBN: 3-978-3-8392-2197-6 Überraschender Fund auf Schloss Salem Es ist März, vielleicht 2017. Auf dem Gelände von Schloss Salem werden neue Versorgungsleitungen verlegt. Beim Graben tauchen Knochen auf, weit entfernt vom Friedhof des einstigen Zisterzienserklosters. Wer ist dort verscharrt worden, mit einem dreieckigen Loch im Kopf und einem Silberkreuz auf der Brust? Ein toter Mönch im Weinkeller Mehr als 500 Jahre zuvor, 1485. Im gut gefüllten Weinkeller des Salemer Klosters liegt ein junger Mönch tot zwischen den Fässern. Auf dem Sterbebett erzählt der Cellerarius, der Mönch, der für den Weinkeller zuständig ist, von einem früheren rätselhaften Todesfall. Damals wollte er prüfen, wie viel von dem besonders süffigen Roten noch im Riesenfass war. Doch als er in das Fass leuchtete, entdeckte er im Wein schwimmend, einen deutlich erkennbaren aufgedunsenen menschlichen Leib. Mit der Stange drehte er den Körper um und ihn starrte mit toten Augen Bruder Thomas an. Die Tränen des Heiligen Bernhards Der Cellerar will, dass Bruder Johannes, der Bibliothekar, die rätselhaften Todesfälle klärt. Und das kostbare aber verschwundene Reliquiar mit den Tränen des Heiligen Bernhard wiederfindet. Zu allem Übel taucht in den Klostermauern auch noch Maximilian auf, der Sohn des Kaisers, und ein betörend hübsches Frauenzimmer. Konversen, Prim und Vigilien 350 Seiten hat das "Geheimnis von Salem" und jede Menge Ortskenntnis. Denn die, die es geschrieben hat, ist offizielle Schlossverwalterin. Birgit Rückert ist Archäologin und somit vom Fach, seit 15 Jahren gräbt sie in der Geschichte von Schloss Salem und organisiert Führungen durch die alten Mauern. Ihr erster Krimi ist zugleich ein kleines Handbuch mittelalterlichen Klosterlebens. Da gibt es: Konversen, Grangien, den Bursarius, Portarius, Infirmarius, Vigilien, Laudes, Prim und Complet.

Und am Ende, im Oktober - vielleicht 2017 - als ein paar Historiker ein Kolloquium abhalten auf Schloss Salem, und einer von ihnen in den Weinkeller geht ...

... aber das muss jeder selbst lesen – am besten direkt vor Ort am Bodensee!