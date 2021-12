Seine ersten Geschichten erschienen vor mehr als 150 Jahren. Seine berühmtesten sind die von Tom Saywer und Huckleberry Finn. Man sollte meinen, dass von Mark Twain, dem US-amerikanischen Autor, der eigentlich Samuel Langhorne Clemens hieß, alles bekannt ist. Und doch sind vor ein paar Jahren in seinem Nachlass Notizen für ein weiteres Kinderbuch aufgetaucht. Das ist jetzt erschienen, 108 Jahre nach Mark Twains Tod: Das Verschwinden des Prinzen Oleomargarine.

Das Verschwinden des Prinzen Oleomargarine Autor Mark Twain, Philip Stead Verlag: Knesebeck ISBN: 978-3957281579

Der Inhalt

Johnny heißt der Junge in diesem Buch. Er hat es nicht leicht. Sein Großvater schimpft und prügelt. Mehr Familie hat Johnny nicht. Aber er hat ein Huhn. Das heißt Pest und Hungersnot. Mit dem Huhn erlebt Johnny Abenteuer. Er trifft eine winzige alte Frau, die ihm ein Tütchen blassblauer Samen schenkt. Die, sagt sie, dürfe er nur in ärgster Not aussäen. Die Blumen, die daraus wüchsen, würden ihn auf ewig satt machen.

Klingt nach Märchen. Wäre aber nicht von Mark Twain, wenn es nicht auch Witziges und Kritisches in Johnnys Märchen gäbe. So laufen in der Stadt, in die Johnny und das Huhn kommen, alle Erwachsenen gebückt herum. Der König hatte verkünden lassen: "In seiner unendlichen Weisheit und körperlichen Vorbildlichkeit stellt seine Hoheit das geeignete Höchstmaß für alle Männer und Frauen dar. Wer seine Größe überschreitet, macht sich fortan des Hochverrats schuldig und wird daher für alle Zeit zum Staatsfeind erklärt."

Natürlich trifft Johnny am Ende auf den Prinzen Oleomargarine, der von Riesen aus dem Palast des Königs entführt worden sein soll. Der König hat Geld, eine Prinzessin und eine Wohnung im Palast auf Lebenszeit als Belohnung ausgesetzt für Hinweise.

Das ist eine Seite des Buchs. Die andere erzählt von Philip Stead, dem Kinderbuchautor aus Michigan, dem Mark Twain erscheint und beim Teetrinken die Geschichte von Johnny erzählt. So wie Twain sie wohl seinen Töchtern erzählt hat, vor mehr als 100 Jahren. In seinem Tagebuch schreibt er: "Wenn ich mein Tagespensum erledigt hatte, schlicht ich mich leise in unser Wohnzimmer, wo ich mir einen ruhigen Moment und eine Pfeife auf dem Sofa erhoffte. Doch damit hatte ich selten Erfolg, weil das Kinderzimmer neben dem Wohnzimmer lag, und fast jedes Mal kamen die Kinder herein und fanden mich dort – und ich musste mich in den großen Sessel setzen, ein Kind auf jeder Armlehne, und eine Geschichte für sie erfinden."

Der Autor

Er hat Mark Twains Geschichte für die Töchter, die er nur in Schnipseln und unvollendet notiert hat, weiter geschrieben. Seine Frau Erin hat sie zauberhaft illustriert. In zarten Farben, mit verwunschenen Orten, phantastischen Figuren und einem Johnny, der mit den Händen in den Hosentaschen und Baskenmütze auf dem Kopf durch seine Abenteuer stiefelt. Das ist nicht nur für Kinder ein Lesegenuss!