Der Mann ein Alphatier?

"Wann ist ein Mann ein Mann?" - Diese Frage, die schon Herbert Grönemeyer in seinem bekannten Lied gestellt hat, ist heute ganz schwer zu beantworten. Viele Männer sind unsicher: Wie viel Alphatier dürfen sie noch sein? Zählen Ruhm, Erfolg und Geld noch was – oder ist das egal, weil die Frauen ohnehin aufgeholt – wenn nicht sogar die Männer überholt haben? "Was ein Mann ist" – so heißt das Buch des britischen Autors David Szalay – und darin sind die Männer von heute ganz eindeutig in der Krise.

Was ein Mann ist Autor David Szalay Verlag: Hanser Literaturverlag ISBN: 978-3-446-25824-2

Inhalt

Um Männer im Alter von 17 bis 73. Neun Kurzgeschichten aus verschiedenen europäischen Ländern versammelt das Buch. Sie zeigen Männer, die vor einer Entscheidung stehen: Job wechseln, einen Urlaub planen oder schlicht eine Frau ansprechen. Bei allem, was unsere Männer tun, benehmen sie sich wie Tölpel.

Da ist der junge Franzose Bernard, der auf einer Billig-Pauschalreise in Zypern von einem Mädchen sitzen gelassen wird und mit einer fettleibigen Engländerin – doppelt so alt wie er – ins Bett geht. Da ist der russische Multi-Millionär Alexander, der sich verzockt hat und sich in Kroatien von der Jacht stürzen will. Da ist der Rentner Tony aus England, der in seinem Ferienhaus in Italien merkt, dass er mit seiner Frau eigentlich gar nichts gemeinsam hat. Die Männer sind mal eitel, mal skrupellos, feige, größenwahnsinnig, lebensmüde, melodramatisch – und bemitleiden sich immer selbst.

Für wen ist es interessant?

Für Männer, die sich mal einen Spiegel vorhalten lassen wollen, um sich zu fragen: Bin ich auch so? Und auch Frauen dürfte dieses Buch sehr interessieren, der Einblick in die Psyche der Männer.

David Szalay picture-alliance / dpa dpa - Foto: picture alliance

In der Übertreibung liegt die Deutlichkeit – und so zeigen die Geschichten Männer, die ihr Leben verändern könnten, aber unfähig dazu sind. Sie sind hasenfüßig, stehen sich selbst im Weg. Sie lernen aus ihren Fehlern nicht, entwickeln sich nicht weiter. Die Männer leben selten im Hier und Jetzt, denken immer nur daran, was sie mal erreichen wollen. Geld und Sex spielen dabei immer eine sehr wichtige Rolle. Und später haben sie das wehmütige Gefühl, das Leben verpasst zu haben. Wenn es im Job und mit den Frauen nicht klappt, fühlen sie sich gleich armselig und gedemütigt. Optimistisch in die Zukunft schauen – vielleicht eher Frauensache. Den meisten der Männer im Roman fehlt es an Empathie. Beschrieben werden Egomanen ohne wirkliches Interesse am Leben anderer. Jeder Mann kämpft für sich allein. Wer wird sich denn einen Rat einholen? Und dann dieser niederschmetternde Satz über einen der Männer: "Dort, wo seine Freude sein müsste, gähnte ein Loch."

Fazit

Neun großartige Geschichten über Männer, die immer noch in alten Mustern feststecken. Der Autor David Szalay kann sich sehr glaubhaft einfühlen in die Charaktere. Das 500 Seiten dicke Buch stand nicht umsonst auf der Shortlist zum Man-Booker-Preis in Großbritannien. Gegen die Krise des Mannes hilft dieses Buch – und vor allem das, was es auszeichnet: Erkenntnis - und eine kräftige Portion Humor.