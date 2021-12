Wenn die eigene Großmutter im Museum hängt

Wer weiß schon so genau, wie das Leben der eigenen Großeltern war? In den seltensten Fällen haben sie Tagebuch geschrieben. Noch seltener ist der Fall, dass sich die eigene Großmutter im Museum befindet, im Kunstmuseum Stuttgart, um genau zu sein. Und zwar auf einem Gemälde: Otto Dix malte es 1933. Die Geschichte dazu findet sich in einem Buch der Enkelin, Nina Jäckle.

Stillhalten Autor Nina Jäckle Verlag: Verlag Klöpfer und Meyer, Tübingen ISBN: 978-3-86351-451-8 Inhalt Jung und blond ist die Großmutter auf dem Gemälde. Ein bisschen verschmitzt lächelt sie in ihrem dunkelgrauen Samtkleid. Und sie hat eine Lilie in der Hand. Mit 21 sitzt Tamara dem Maler Otto Dix in Dresden Modell. Stillhalten muss sie dafür stunden- und tagelang. Das fällt ihr schwer, denn Tamara ist Tänzerin. Und dabei, berühmt zu werden. Auf ihrer Autogrammkarte ist sie mit lang gestreckten nackten Beinen zu sehen, die Arme ausgebreitet, wie eine Elfe. Aber Tamara entscheidet sich zu heiraten. Das bringt finanzielle Sicherheit, auch für die Mutter. Nur das Tanzen, das muss sich lassen. Der Ehemann will es so. Im Alter schreibt Tamara ein Abrechnungsbuch. Da stehen dann Sätze wie dieser: "Nachdem das Nachtigall-Männchen sein Weibchen gefunden hat, […] ist es vorbei mit dem nächtlichen Liebesgesang, was bleibt, ist das alltägliche Fliegenschnappen." Tamara wohnt im oberen Stock des Hauses. Das Erdgeschoss betritt sie nur, wenn ihr Ehemann nicht da ist. Die Haushälterin lässt das Telefon einmal klingeln, sobald die Luft rein ist. Wenn Tamara das Gemälde ansieht, das von Otto Dix, das sie als Kopie über ihrem Schreibtisch hat, denkt sie daran zurück, wie alles hätte sein können, wenn sie getanzt hätte. "Im Licht der Lampe beugt sich Tamara über Fotografien und Briefe, über Zeitungsausschnitte und über ihr Tagebuch von damals. Es ist eine weitere Nacht, in der sie versucht, ein Leben zu konstruieren, das ebenso hätte stattfinden können, ein Leben zu konstruieren, das nicht stattgefunden hat." Die Autorin Das klingt traurig, ist es aber nicht. Die Stuttgarterin Nina Jäckle schafft es, aus der Geschichte ihrer Großmutter Tamara ein lesenswertes Buch zu machen. Und da gibt es noch diesen Ring mit einer Giftkapsel darin und Pflanzen wie Herzgespann und Teufelsfarn, die Tamara im Garten pflanzen lässt. Wer weiß, warum…