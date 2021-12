Dieser Roman ist ganz großes Kino - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Kulisse ist Hollywood. Das frühe Hollywood der 20er Jahre, Stummfilmzeit mit Stars wie Buster Keaton oder Gloria Swanson.

Der Mann, der nicht mitspielt Hollywood 1921: Hardy Engels erster Fall Autor Christof Weigold Verlag: Kiepenheuer&Witsch ISBN: 978-3-462-05103-2

Um was geht es?

Ganz Los Angeles ist eine Baustelle: da wechseln sich neue Bürogebäude mit neuen Ölbohrtürmen ab. Große Filmstudios wie Universal und Famous Players-Lasky liefern sich erbitterte Fehden um die besten Schauspieler und Drehbücher.

Und mittendrin Hardy Engel. Eigentlich Reinhard Engel, denn er kommt aus Mannheim, war Polizist, bis ihm der Krieg die Tour vermasselt hat. Er geht nach LA, doch mit der erträumten großen Schauspielerkarriere klappt es nicht, weshalb er sich als Privatdetektiv versucht. Und gleich mit seinem ersten Fall gerät er in eine sehr dramatische Geschichte.

Der große Stummfilmstar Roscoe, genannt "Fatty", Arbuckle gerät unter Mordverdacht. Er soll eine junge, aufstrebende Schauspielerin brutal vergewaltigt und tödlich verletzt haben. Es ist eine wahre Geschichte, die letztlich das Aus für "Fatty" Arbuckle bedeutete. Er war damals einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt, der mit Charlie Chaplin, Oliver Hardy und Stan Laurel befreundet war. Kein Wunder also, dass dieser Skandal damals gigantische Wellen geschlagen hat.

Man fühlt sich an die aktuelle "Me too" Debatte und den Eklat um Filmproduzent Harvey Weinstein erinnert. "Der Mann, der nicht mitspielt" besticht durch die grandiose Atmosphäre der 20er Jahre: wunderschöne Frauen mit langen Wimpern und tiefem Blick; ein Detektiv, der sich lässig gibt, aber doch mit Anstand und Herz daherkommt; Frauenrechtlerinnen, die auf die Straße gehen; eine Presse, die den Skandal mächtig befeuert. Und schließlich Carl Laemmle, der Schwabe aus Laupheim, der in LA ein riesiges Filmimperium gründet.

Fazit

Wer Chandler-Krimis mag, wird diesen Roman lieben, weil er sich Zeit nimmt, seine Story zu entwickeln. Eben großes Kino.