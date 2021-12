Ein echter und mehrfach verfilmter Klassiker

per Mail teilen

Der Altmeisters des Horrors: Edgar Allan Poe. Seine Kurzgeschichten sind in einer Neuübersetzung im dtv-Verlag erschienen und darin enthalten ist die super Geschichte "Der Doppelmord in der Rue Morgue", die übrigens schon mehrfach verfilmt wurde.

Der Doppelmord in der Rue Morgue Enthalten in dem neu erschienenen Buch "Unheimliche Geschichten" Autor Edgar Allan Poe Verlag: dtv Verlag ISBN: 978-3423281188

Worum geht es?

Gleich zwei Frauen sind in einer Pariser Wohnung um die Ecke gebracht worden. Übelst zugerichtet, die eine wurde in den Kamin gestopft, die andere fällt den Balkon hinunter; und als die Polizei sie findet, fällt auch gleich noch der Kopf ab. Ganz Paris sucht den Mörder, ein Motiv gibt es nicht. Wer macht sowas? Der mittellose Privatdetektiv Auguste Dupin schaltet sich ein und findet am Schluss den Mörder. Und wer das ist? Total verblüffend. Lassen Sie sich überraschen.