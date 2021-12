Ein Krimi quer durch Kopenhagen

per Mail teilen

Ob Bretagne, Cornwall, London oder Amsterdam – es hat was, wenn der Ferienort zum Schauplatz eines spannenden Thrillers wird. Da kann man sich gleich live vor Ort anschauen, worüber man eben noch im Buch gelesen hat. Dazu gehört auch der neue Krimi von Katrine (Kätrine) Engberg: "Krokodilwächter" – ein Kopenhagen Thriller.

Krokodilwächter Autor Katrine Engberg Verlag: Diogenes Verlag ISBN: 978-3-257-07028-6

Worum es geht?

Die junge Literaturstudentin Julie wird tot in ihrer Kopenhagener WG aufgefunden, übel mit einem Messer im Gesicht zugerichtet. Ein Art Scherenschnitt. Zwei Etagen drüber sitzt Hausbesitzerin Esther, eine exzentrische Dame im Ruhestand, die an dem Manuskript ihres neuen Buches sitzt: Geschichte, die quasi das Drehbuch zu dem grausamen Mord abliefert. Sehr verwirrend. Doch zunächst hat die Polizei einen anderen Verdächtigen im Visier, der kurz darauf tot in einem riesigen Theaterleuchter baumelt.

Was ist drin?

Auf jeden Fall eine Menge loser Fäden, die Geschichte ist komplex und Katrine Engberg nimmt sich Zeit, sie zu erzählen. Und dabei legt sie Wert selbst auf die winzigsten Gesten, auf das Zusammenspiel ihres eigenwilligen Ermittlerduos, auf die kleinen Grausamkeiten, die große Wirkung entfalten können, auf das ewige Drama von Schuld und Sühne, von Einsamkeit und Verlassenwerden. Kein Actionkrimi also, der mit übertriebener Brutalität daherkommt, sondern ein Roman, der sich eher still und unaufgeregt durch die Welt von Kunst, Theater und Tanz manövriert.

Die Autorin

Mit "Krokodilwächter" hat Katrine Engberg ihren ersten Roman vorgelegt. Eigentlich ist sie Tänzerin, Choreographin und Regisseurin und in diesen Rollen auch landesweit bekannt. Der Krimi schaffte es auf Anhieb an die Spitze der dänischen Bestsellerliste und ist Auftakt für weitere Kopenhagen-Thriller.

Der Ferienfaktor

Tiefenentspannt gibt sich dieser Krimi, und trotzdem keine Spur von Langeweile. Im Gegenteil: je länger es dauert, desto packender. Und wer in diesem Jahr nach Dänemark fährt, der kommt an diesem Roman nicht vorbei. Die Spur führt quer durch Kopenhagen und vermittelt reichlich Stadtfeeling. Da lässt man sich gern mitnehmen.