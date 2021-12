Autismus – das kennen die meisten vermutlich aus dem Kinofilm "Rain Man", wo der Hauptdarsteller Dustin Hoffman nur schwer von anderen erreicht werden kann, dieser aber – wenn eine offene Schachtel Streichhölzer runterfällt, sofort sagen kann, wie viele Hölzer es sind. Autismus wird immer häufiger, die Gründe sind noch unklar. Jetzt ist in Deutschland ein Buch auf den Markt gekommen, das in den USA ein Riesenerfolg ist. Es erzählt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem autistischen Jungen und Siri, der sprechenden Software auf Apple-Handys.

Hey Siri willst du mich heiraten? Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen meinem autistischen Sohn und seinem Handy Autor Judith Newman Verlag: Fischer Taschenbuch Verlag ISBN: 978-3596036493

Gus ist 13, wie sein zweieiiger Zwilling Henry. Aber Gus braucht immer dasselbe. Dasselbe Frühstück am Morgen, dieselben Sätze vor dem Einschlafen, seit er drei ist dieselben Disneyfilme und Songs. Seine Lieblingsseite im Internet ist der Wetterbericht. Nur… wenn ein Gewitter kommt, kriecht er mit seiner Bettdecke in den Wandschrank.

Worum es geht

Alltag mit einem autistischen Kind. Judith Newman schreibt darüber, wie lange sie gebraucht hat, um zu merken, dass Gus anders ist. Wie es ihr Leben komplizierter und gleichzeitig schöner macht. Und natürlich geht es um Siri, den kleinen Sprachroboter auf Judiths Handy. Ganz zufällig entdeckt sie, dass Siri ideal für Autisten ist. Denn sie beantwortet stundenlang die absurdesten Fragen mit gleichbleibender Freundlichkeit. Sie bringt Gus dazu, klar und deutlich zu sprechen, überhaupt: mit anderen zu kommunizieren. Siri ist stets hilfsbereit und hat sogar Humor.

Die Autorin

Judith Newman lebt und schreibt in New York. Ein Artikel von ihr in der New York Times mit einer Liebeserklärung an Siri wurde weltweit geklickt. Sie erhielt Zuschriften sogar von Leuten, die Siri ins Russische übersetzen. Die haben daraufhin Siri noch freundlicher getextet.

Der Geschenkfaktor

Dieses Buch hat viele Herzpunkte, es gibt zu verstehen, wie Autisten sind, oder warum sie so sind. Wie sie ticken. Es liefert Informationen darüber, warum es immer mehr Autisten gibt und wo vielleicht in jedem von uns ein kleines bisschen davon steckt. Es versöhnt mit Siri und Alexa und wie sie alle heißen und uns als künstliche Wesen suspekt sind. Und nicht erst am Ende der 250 Seiten hat man Gus ins Herz geschlossen. Wenn er tiefernst ins Handy fragt: "Siri, willst du mich heiraten?" Die Antwort: "In meinem Endbenutzer-Lizenzvertrag steht nichts über Ehe. Tut mir leid." Und Gus: "Ach so, okay" sagt.