Wenn es draußen so richtig ungemütlich ist, kalt und nass, dann ist kaum etwas besser als ein heißer Tee und ein Buch, das von fernen Ländern, heißem Klima und zauberhafter Natur erzählt. In Bildern. Jetzt gibt es eines, für das der Fotograf bis in die entlegensten Flecken dieser Erde gereist ist. Er hat Menschen an den Rändern der Welt besucht und aufgenommen.

Lost Menschen an den Rändern der Welt Autor Markus Mauthe und Florens Eckert Verlag: Knesebeck Verlag ISBN: 978-3957281388

Inhalt

Ein Junge hält einen Greifvogel vor sich, scheint ihn zu kraulen. Der Junge hat Asche überall im Gesicht. Er gehört zum Stamm der Mundari im Südsudan. Sie reiben sich jeden Morgen mit der kalten Asche vom Lagerfeuer ein, gegen Stechmücken. Deshalb haben der kleine Mundari und der Greifvogel mit seinen grauen Federn dieselbe Farbe. Für Fotos wie dieses ist Markus Mauthe unter anderem zu den Intha in Myanmar, den Himba in Namibia, den Bajau in Malaysia und den Korowai in Westpapua gereist. Markus Mauthe wollte die Menschen treffen, die von der Globalisierung und damit einhergehenden Zerstörung der Natur am unmittelbarsten betroffen sind, weil sie noch ganz in ihr und mit ihr leben. 260 seiner Fotos hat der vom Bodensee stammende Fotograf und Greenpeace-Aktivist in sein neues Buch gepackt, zusammen mit Texten des Ethnologen Florens Eckert über die Lebensbedingungen und Geschichte der indigenen Völker. Da blickt ein Suri mit wulstigen Schmuck-Narben geradewegs in die Kamera. Da kauern klapperdürre Kinder inmitten einer Herde weißer Rinder um ein Lagerfeuer. Zwei junge Frauen vor einer Lehmhütte zeigen stolz ihren bunten Schmuck, an Ohren und Hals, Armen und Knöcheln.

Fazit

Mauthe geht es darum, die Schönheit dieser entlegenen Kulturen sichtbar zu machen. Es sind die Gesichter der Menschen und die Farben, die dieses Buch besonders machen.

Es gibt übrigens auch den Kinofilm zum Buch. Er ist gerade angelaufen. Aktuelle Termine http://raender-der-welt-film.de/