Eine kulinarische Reise

per Mail teilen

Backen gehört irgendwie zum Weihnachtsfest dazu, aber auch rund ums Jahr gibt es jede Menge Gelegenheit, etwas ganz Besonderes zu zaubern.

Das Märchen-Backbuch: Rezepte & Geschichten Autor Christin Geweke Verlag: Hölker Verlag ISBN: 978-3881171724

Weihnachten ohne Spritzgebäck, Zimtsterne und Christstollen – eigentlich schwer vorstellbar. Zum Duft frisch gebackener Plätzchen fehlt dann nur noch eine gute Geschichte und schon ist das Kinderweihnachtsidyll perfekt, dem selbst viele Erwachsene noch sehnsüchtig hinterher trauern. Das ist dann der große Moment für das Märchen-Backbuch:

Inhalt

"Eine arme Witwe lebte einsam in einem Häuschen und vor dem Hüttchen war ein Garten. Darin standen zwei Rosenbäumchen…."

So beginnt "Schneeweißchen und Rosenrot", eines von insgesamt fünf Märchen, die in diesem Backbuch für Romantiker erzählt werden. Schon die Aufmachung ist märchenhaft: Das Cover – stilvoll verschnörkelt mit Glitzereffekt. Jedes Märchen – das sind noch Frau Holle, Hänsel und Gretel, Sterntaler sowie Prinzessin auf der Erbse – bekommt eigenen glanzvollen Auftritt. Gefolgt von einer Parade süßen Wahnsinns: Mohnstreuselkuchen, helle Sachertorte, Apfel-Zimt-Schnecken. Widerstand ist zwecklos – dafür sorgen auch die bestechenden Fotos, die diese Rezepte in ein geradezu traumhaftes Licht setzen.

"Und sie hatte zwei Kinder, die glichen den Rosenbäumchen. Und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot."

Die Geschichte der beiden Kinder, die sich mit einem Bären anfreunden und selbst einem garstigen Zwerg helfen, kommt allerdings gänzlich ohne Sachertorte aus. Es geht bei dem Märchenbackbuch also nicht um süße Verführungen aus den Geschichten. Es sind vielmehr die Geschichten selbst, die Autorin Christin Geweke Anlass zu märchenhaften Backinspirationen gaben.

Inspirationen wie Spekulatius-Törtchen oder Orangen-Pistazien-Guglhupf. Wie gesagt: Widerstand ist zwecklos.