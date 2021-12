Spannend und faszinierend: Ein Geschenk für alle Potter Fans!

Vor 20 Jahren ist der erste Harry Potter-Band erschienen. Die Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen, weshalb die deutschen Hardcover-Ausgaben jetzt ein neues, sehr farbenfrohes Gewand bekommen haben. Aber nicht nur das: Zum Jubiläum ist jede Menge Nachschub erschienen, den man zur Begeisterung kleiner wie großer Potter Fans auch unter den Weihnachtsbaum legen kann.

Harry Potter: eine Geschichte voller Magie Autor Joanne K. Rowling Verlag: Carlsen Verlag ISBN: 978-3551556998

Inhalt

Der Londoner Bahnhof King's Cross. Auf der Plattform Neun Drei Viertel startet Harry Potter in sein neues Leben als Zauberlehrling. Die ersten drei Abenteuer gibt es jetzt in einer Art Bildband: großes schweres Format mit wirklich beeindruckenden Illustrationen des britischen Künstlers Jim Kay, die aus dieser Ausgabe ein kleines Kunstwerk machen. Bestechend die vielen, auch rätselhaften Details, die in den farbigen Illustrationen stecken, Andeutungen, die das Schicksal mancher Figuren wie Lehrer Severus Snape schon vorwegnehmen. Aber natürlich: Der Text kommt bei dieser Sonderedition nicht zu kurz, sondern ist vollständig abgedruckt. Auf jeden Fall ein echter Hingucker! Zaubertränke, Wahrsagung, Pflanzenkunde – für die Unterrichtsfächer an der Zauberschule Hogwarts hat sich Autorin J.K. Rowlings nicht einfach nur etwas einfallen lassen, sondern fleißig bereits vorhandener Quellen studiert. Den Alchemisten Nicholas Flamel zum Beispiel gab es tatsächlich. Sein Grabstein war dieses Jahr in einer Ausstellung zu sehen, mit der die Londoner British Library das 20jährige Harry Potter-Jubiläum gefeiert hat.

Fazit

Eine wahre Fundgrube ist daher das Begleitbuch zur Ausstellung: "Harry Potter. Eine Geschichte voller Magie", das der Verbindung von Fiktion und Realität nachspürt. Uralte Schätze aus dem Bibliotheksarchiv geben Einblick in Kräuterkunde und Alchemie. Faszinierend auch die Entwürfe und Skizzen, die J.K. Rowling zu ihren Geschichten, zu Figuren und Schauplätzen, gemacht hat. Ein spannender Blick hinter die Kulissen und ein Buch, mit dem man ganz tief in den Potterkosmos abtauchen kann.