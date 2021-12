Liebe zwischen den gesellschaftlichen Schichten

"Irrungen und Wirrungen" – das ist die Geschichte eines Sommermärchens, die Geschichte einer Liebe, die nicht sein darf.

Irrungen, Wirrungen Autor Theodor Fontane Verlag: dtv Verlagsgesellschaft ISBN: 978-3-423-14550-3

Die Näherin Magdalene Nimptsch, die von allen nur Lene genannt wird, lernt bei einer Bootsfahrt den Offizier Botho von Rienäcker kennen. Lenes Boot droht zu kentern, da wird er ihr Retter in der Not. Die beiden verlieben sich, verbringen drei schöne Monate miteinander, obwohl die ganze Zeit ein Damokles-Schwert über ihrer Beziehung schwebt. Denn die beiden gehören ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten an: sie stammt aus einfachen Verhältnissen und ist bei einer Pflegemutter groß geworden. Als Sproß aus adligem Haus ist Botho wiederum einer anderen, nämlich seiner vermögenden Cousine Käthe von Sellenthin, versprochen worden. Eine standesgemäße Verbindung, die die finanzielle Zukunft der Familie sichern soll. Tatsächlich fügen sich Lene und Botho in ihr Schicksal. Sie trennen sich, um später erkennen zu müssen, dass sie ihre Liebe den gesellschaftlichen Konventionen geopfert haben. Lene bringt es auf den Punkt: "Dann lebt man ohne Glück."

Fazit

Beschaulich entwickelt sich dieser Roman. Fontane legt großen Wert selbst auf kleinste Details und Stimmungsbilder. Sein Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ist ebenso messerscharf wie differenziert und er zeigt, in welchen Abhängigkeiten wir uns bewegen. In diesem Sinne eine durchaus aktuelle Geschichte.