Kommen Sie mit auf den Hamburger Kiez

Rocko Schamoni ist kein Unbekannter. In den 80ern war er viel als Musiker bei Public Enemy oder mit den Toten Hosen unterwegs, in den 90ern war eher auf dem Bildschirm zu sehen, hat Filme mit Heinz Strunk gemacht oder mit Helge Schneider in "Schneider 00 – im Wendekreis der Eidechse". Und ab 2000 fing er dann an, Bücher zu schreiben, jetzt ist sein 6. da: "Große Freiheit" – Vorlage der Geschichte war das Leben der ehemaligen Kiezgröße Wolfgang "Wolli" Köhler.

Rocko Schamoni Autor Große Freiheit Verlag: hanserblau ISBN: ISBN: 978-3-446-26256-0

Katharina, warum sollte man die Geschichte über einen Hamburger Puffboss lesen?

Na ganz einfach, weil es eine wahre und echte Geschichte ist und das macht das Buch auch aus. Die vielen echten Menschen, die in dem Buch quasi mitspielen sind einem sehr nahe.

Die Hauptfigur und das ist auch erst mal skurril wirkt am Anfang gar nicht so als würde sie auf den Kiez passen. Also Wolli Köhler ist total zurückhaltend, empathisch, macht sich viele Gedanken um Politik, aber trotzdem oder genau deshalb passt er total rein in das Leben auf St. Pauli in den 60ern.

Viele kritisieren das auch, weil es nicht so kritisch auf die Prostitution und Gewalt auf dem Kiez schaut, aber ich finde das gerade gut, dass es nicht den Zeigefinger hebt, sondern einfach alles aus der Geschichte der Hauptperson erzählt. Klar trifft der auch skurrile und krasse Menschen, die da auf dem Kiez zu Gange waren.

Die ersten Live-Sex-Shows entstehen, es geht um Prostitution und es geht auch um harte Gewalt und miese Geschäfte und das erste Sex-Kino mit dem die Hauptperson übrigens etwas zu tun hat.

Aber was mir besonders an der Großen Freiheit gefällt: Dass es Schamoni schafft, dass sich seine Hauptperson auch mit dem Zeitgeschehen in den 60ern auseinandersetzt, also Kennedy, die große Flut in Hamburg, die Spiegelaffäre oder Helmut Schmidt, wie er mit den Studenten bei Protesten diskutiert und dann noch der Aufstieg des Rock 'n' Roll in den 60ern und was da so in Hamburg los war.

Da passiert ja ganz schön viel in dem Buch, kann man da noch der Hauptgeschichte folge?

Ja, das stimmt. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, das ist ein bisschen viel Nebengeschichte und na super, dass Lennon zugedröhnt auf dem Kiez in den 60ern irgendwelche Weiber abgeschleppt hat, ist jetzt nichts neues für mich. – Das ist es für mich auch nicht. Aber das macht das Buch so echt, dass da Musikgrößen und Geschichten auftauchen, die man schon mal irgendwie in der Art vielleicht gehört hat oder auch nicht.

Und ich finde Rocko Schamoni schafft es auch, diese Geschichten so gut in die Hauptstory über diese Rocklichtgröße einzuflechten, dass es nicht zu viel ist. Für mich als Musikfan ist es super zum Beispiel noch mal zu erfahren, was da musikalisch abging auf St. Pauli in den 60ern, noch mal den Beatles-Aufstieg zu erleben.

Übrigens besonders lustig: Die Hauptperson tut die Beatles als er sie zum ersten Mal sieht als Kinderband ab, die es nie schaffen wird. – Und wird dann eines Besseren belehrt. Und genau diese Nebengeschichten mit einer echten Story, die mit einer sehr spannenden Hauptperson mitten auf dem Kiez in Hamburg spielt, machen das Buch so gut. Deshalb unbedingt lesen.