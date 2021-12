Ein Comic erzählt Geschichte: 1996 bereits ist dem US-Amerikaner Jason Lutes ein Fotoband über das Berlin der 20er Jahre in die Hände gefallen. Das war der Startschuss für ein epochales Kunstwerk in Schwarz-Weiß: "Berlin", 600 Seiten, drei Bände über eine Stadt in Aufruhr.

Berlin Autor Jason Lutes Verlag: Carlsen Verlag ISBN: ISBN: 978-3-551-76820-9

Lutes Berlin-Saga erzählt vom Untergang der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Hitler rollt mit dem Zug in Berlin ein, auf der anderen Seite erlebt man Carl von Ossietzky, den unbeugsamen Journalisten, der gegen Rechtspopulismus und Kriegstreiberei angeht. Auch Josephine Baker tanzt durchs Bild. Aber eigentlich sind diese realen Personen und Ereignisse eher Kulisse.

Autor Jason Lutes SWR SWR1 -

Lutes hat ein paar Figuren entworfen, die er diesem brodelnden Großstadtgetümmel in den Rachen schmeißt: Gudrun, die Arbeiterin aus der Zeppelin-Fabrik, die mit einem überzeugten Nazi verheiratet ist und die während der Demonstrationen am Blutmai 1929 erschossen wird. Ihre Tochter landet auf der Straße, dann bei einer jüdischen Familie, um später als überzeugte Kommunistin in den Klassenkampf zu ziehen. Da ist Kurt Severing, der verzweifelte Pazifist, die Kunststudentin Anna, die sich in die aus wohlbehüteten Verhältnissen stammende Marthe aus Köln verliebt.

Von der Swingparty bis zur rumpelnden Straßenbahn – Jason Lutes hat das pralle Leben dieser Zeit in mitreißenden Geschichten und genialen Bildern eingefangen. Anhand alter Fotos hat er die Architektur detailgenau rekonstruiert, er zoomt die Straßenlaterne heran, eröffnet Einblicke in Berliner Hinterhöfe und in die bescheidenen Wohnungen der Arbeiterfamilien. 22 Jahre hat er an seinem Werk gearbeitet: ein brodelndes Großstadtpanorama mit ganz viel Tiefenschärfe.