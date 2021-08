Marilyn Monroe war nicht nur zu ihrer Zeit eines der größten Sex-Symbole. Nach dem Ableben aber immer noch ein richtiger Männermagnet zu sein, schafft wohl nur sie. Bestattet wurde sie in einer Art "Grabwand" im Westwood Memorial Park in Los Angeles, dem sogenannten "Corridor of Memories". Im Jahr 2009 wurde der Grabplatz direkt über ihr für satte 3 Millionen Dollar verkauft. Der Käufer kann sich damit schon zu Lebzeiten darauf freuen, Marilyn nach seinem Ableben ganz nah zu sein.

Imago Imago