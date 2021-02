Was haben Alkohol, Nikotin und Zucker gemeinsam? Alle drei lösen suchtähnliche Reaktionen aus. Sich vor übermäßigem Zuckerkonsum zu schützen fällt schwer, steckt er doch in unterschiedlichen Formen und Lebensmitteln. Die SWR1 Moderatoren Barbara Scherrer und Jens Wolters haben den 3-Tage-Selbstversuch gemacht: Wie fühlt sich ein Leben ohne Zucker an? Was dabei rausgekommen ist und weitere spannende Facts rund um die süßen Kristalle, finden Sie in unserem Artikel.

Imago PA Images