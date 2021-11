Noch hat die Wintersaison auf dem Feldberg nicht begonnen. Aber am Wochenende hat es so richtig schön auf dem höchsten Gipfel in Baden-Württemberg geschneit.

Blick vom Feldberg auf den Raimartihof SWR Jochen Enderlin Ein erster Eiszapfen SWR Jochen Enderlin Wo soll es hingehen? SWR Jochen Enderlin Das mit Schnee bedeckte Westweg-Portal am Feldberg. SWR Jochen Enderlin Wanderer im Westweg-Portal am Feldberg SWR Jochen Enderlin Ein paar unerschrockene Wanderer stapfen durch tiefen Schnee auf dem Weg zum Feldberg-Turm SWR Jochen Enderlin Winterwonderland SWR Jochen Enderlin SWR Jochen Enderlin