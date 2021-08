Tom Selleck alias Magnum P.I. feiert seinen 75. Geburtstag! Was also liegt näher als eine standesgemäße Verbeugung vor dem Hollywood-Schauspieler? Mitglieder des SWR1 Teams haben sich in "Magnum"-Pose verkleidet. Unsere Bildergalerie wird sicher für einige Lacher sorgen.

Schon früh für Sie im Dienst: Petra Klein begleitet Sie durch den Morgen SWR Beobachtet aus dem Hubschrauber den Verkehr: Sarah Zielinski behält den Überblick. SWR Doppelte Frauenpower mit geteiltem Schnauzer. Im Team unschlagbar. SWR Matthias Sziedat ermittelt für Sie am Nachmittag. SWR Der Mann für alle Fälle: Corvin Tondera-Klein ist der Allrounder unseres Ermittlerteams. SWR Einer der besten Musik-Detektive, den das Ländle bieten kann: Jochen Stöckle. SWR Berichtet zuverlässig, auch über Verfolgungsjagden: Birgit Wächter hat den kühlen Kopf. SWR Spezialist für Nacht und Nebel Aktionen: Adrian Beric für Sie am Mikrofon, wenn alle schlafen. SWR Die Frau für den Nachmittag: Janet Pollok bringt die nötige Coolness mit, um Sie in den Feierabend zu begleiten. SWR ...auch mit SWR1 online Kollegin ein(e) Frauenheld(in)? SWR Torsten Helber ist dem richtigen Soundtrack für Ihren Tag dicht auf den Fersen. SWR Die beste Quelle für heiße Informationen ist Petra Zundel. Jederzeit top informiert berichtet sie Ihnen die aktuellsten News. SWR Frühschichtinspektor Stefan Orner hält die Augen offen, während Sie noch damit kämpfen. SWR