SWR1 Hörer Micha schreibt: "Eine Rundreise mit 3 VW Bussen und 10 Freunden 'Männlein wie Weiblein ' durch Irland von den Wicklow Mountains, die Südküste entlang ,King of Kerry, Killarney, Cliffs of Moher (Foto) - den geilsten Ausblick bei tollem Wetter. Irland ist für uns die schönste Insel der Welt, das können nur die beurteilen die Gast auf der Insel waren - das lohnt sich.

»Gott, wenn du mich jetzt holst, ist' es okay.« Das hat Natalie gefühlt, als sie an den Iguazu Wasserfällen stand: "Dort zu stehen, von Gischt durchnässt, das Tosen in den Ohren"

Nadine war 2011 in Südafrika und lernte fürs Leben, wie sie schreibt: "You have to be patient".

"Dieses Jahr war es soweit. Ich war auf dem Friedhof Arlington und stand an JFKs Grab bei der ewigen Flamme. Ich war so ergriffen, dass mir die Tränen runterliefen." - SWR1 Hörerin Kerstin.

DER Moment für SWR1 Hörer Chris: In der Kombination Schnee, Sonne und Bierchen in Fontanella/Vorarlberg zu sitzen.

SWR1 Hörer Michael: "Mit 23 eine Interrailtour mit einem ehemaligen Mitschüler war toll, dann die Exkursionen im Studium, später die Familienurlaube in den Niederlanden, die letzten Jahre mehrere Urlaube alleine oder zu zweit. Rückblickend muss ich sagen: Auch Ziele, die nicht so weit weg liegen, können sehr viel bieten und einem zu innerer Ruhe führen. Das Bild stammt vom August 2019 und wurde in Den Haag aufgenommen - und ja, ich liebe die Niederlande."

Bettinas Tochter hat ihr einen Traum erfüllt: "Einmal in meinem Leben mit Delfinen im offenen Meer schwimmen. Letztes Jahr in Perth in Australien - das werde ich nie vergessen!"

Noch mehr Urlaubsmomente, die Sie mit uns geteilt haben:

Heike Handloser aus Singen: "Mein eindrucksvollster Moment im Urlaub war 1989 auf dem Wendelstein, hier habe ich den Heiratsantrag von meinem Mann bekommen. Wir haben dann 1991 geheiratet."



Martina Tscheulin: "Unsere schönsten Urlaubsmomente sind die Stillen. Die Zweisamkeit, nur wir beide alleine. Da braucht es kein Luxushotel, keine weißen Strände, keine abgefahrenen Clubs... einfach nur ein bisschen Natur und wir."



Rolf Steinemann: "Die Einfahrt mit dem Containerschiff in den Hafen von Sydney."



Doris Otto: "Bei der Wanderung zum Preikestolen sah ich drei junge Norweger bei Schneefall nackt in einem See baden. Mich hätte man wahrscheinlich nur im Neoprenanzug ins Wasser locken können."



Annika Sutter: "Der schönste Moment ist immer wieder der, endlich in der Bretagne angekommen, über die Düne an den Strand zu laufen und die Füße vom Atlantik umspülen zu lassen."



Yvonne Walter: "Mein absolutes Traumfeeling war Hawaii 2018, am frühen Morgen einen Strandspaziergang zu machen und den Schildkröten und den Seelöwen beim Chillen zuzusehen. Natur hautnah."