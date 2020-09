Die 80er-Pop-Ikone Jennifer Rush wird 60. Mit ihrer Ballade "The Power of Love" hat sie Musikgeschichte geschrieben. Nur die wenigsten wissen, der Hit ist "Made in Germany" und wurde in Hessen aufgenommen und produziert. Aus ihren Schönheits-OPs macht sie kein Geheimnis und spricht offen über ihre Eingriffe, weil einiges schief ging. Seit 2013 (Bild links) ist es ziemlich still um Jennifer Rush geworden.