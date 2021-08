Es war ein Abend voller Gänsehaut-Momente und großen Emotionen. Phil Collins hat in Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena eines seiner wenigen Konzerte in Deutschland gegeben. SWR1 Hörer Reinhard aus Kehl schrieb in seiner Mail in Stduio: "Das Beste was dieses Jahr im Stadion gespielt wurde ;-)" (Foto: Willi Kuper)