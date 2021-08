Kinder verbreiten gerade überall in Baden-Württemberg ein bisschen Hoffnung und Mut, dass wir gemeinsam die Corona-Krise durchstehen: Regenbögen zieren Straßen, Fenster und Türen. Und: sie denken damit auch an die Kinder in Italien und Spanien, die mit der Aktion begonnen haben. Uns haben in der letzten Woche viele Bilder von SWR1 Hörer*innen erreicht, die wir hier nochmal mit allen teilen wollen. Danke für die Regenbögen!