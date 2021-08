Ernährungstrends finden sich mittlerweile wie Sand am Meer. Zuckerfrei zu leben, ist dabei keine neue Idee. Einige Prominente leben schon länger so, manche sogar schon seit über zehn Jahren. In unserer Bildergalerie finden Sie Stars, die eine offene Verzichterklärung an ihre bisherigen Essgewohnheiten abgegeben haben.

Seit zwölf Jahren zuckerfrei: Fernsehmoderatorin und Autorin Anastasia Zampounidis lebt den zuckerfreien Lifestyle vor. Zu diesem Thema hat sie auch schon vier Bücher veröffentlicht. Nach ihren ersten Versuchen, Zucker aus ihrem Leben zu streichen, stellt sie erstaunt fest, wie wirkungsvoll das ist. dpa Bildfunk Frank May Dank eines strikten Ernährungsplanes kann das brasilianische Topmodel Giselle Bündchen auch ihre Top-Figur halten. In der Sportlerfamilie mit NFL-Quaterback Tom Brady ist das auch kein Problem, denn alle ernähren sich sehr bewusst. Vor allem: kein Zucker! picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Nicht nur Kinder stehen auf Ungesundes. Eine Fehlernährung findet man häufig auch bei Erwachsenen. Der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen fordert deshalb politische Maßnahmen - wie zum Beispiel eine Zuckersteuer. Vielen sei nicht klar, dass die Kalorien von einer einzigen Dose Cola pro Tag auf Dauer schon den Unterschied zwischen Normalgewicht und Fettleibigkeit machen können. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Neben einer besseren Gesundheit sorgt der Zuckerverzicht ganz nebenbei auch für eine schlankere Figur. Sängerin Mariah Carey nahm dank einer Umstellung ihrer Essgewohnheiten und diszipliniertem Training einige Kilos ab. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Keine Schokolade, kein Kuchen, kein Zucker - seit 35 Jahren. Schlager-Star Nicole isst dafür sehr gerne asiatisch mit viel Gemüse, Soja und Fisch. Zusammen mit Sport auf dem Laufband ist das ihr Rezept für ewige Schönheit. Mit dem Älterwerden hat sie somit keine Probleme. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Pop-Sternchen Miley Cyrus geht zurück zu den Wurzeln. Die Paleo-Diät, auch bekannt als "Steinzeit-Ernährung" orientiert sich am Essverhalten unserer Vorfahren. Alles was es im Neandertal nicht gab, kommt bei ihr auch nicht auf den Tisch. Neben Zucker sind auch Nudeln, Brot und Milch tabu. Allgemein steht der Verzicht auf industriell verarbeitete Produkte an oberster Stelle. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance