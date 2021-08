Am Sonntag sind wir mit SWR1 Pfännle in Überlingen am Bodensee zu Gast. Klar, dass hier leckerer Fisch auf den Tisch kommt.

SWR1 Moderatorin Petra Klein ist jetzt schon vor Ort. Sie schaut hinter die Kulissen der Fischer. Im frühen Aufstehen ist Petra geübt, deswegen ist sie noch vor Sonnenaufgang in See gestochen - zusammen mit Andreas Knoblauch, einem Fischer aus Unteruhldingen.