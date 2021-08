„Tanz der Vampire“ in Oberhausen und Stuttgart: Derzeit noch in Oberhausen – doch dort werden die Vampire für immer aus der Gruft vertrieben, weil das Theater über der Gruft schließt. Umbettung nach Stuttgart bereits in Planung, sobald der „Ghost“-Geist Anfang April aus Stuttgart vertrieben ist. Ein erstklassiges Grusical mit Musik von Meat-Loaf-Komponist Jim Steinman: Vom trotteligen Professor bis zum erotisierenden Vampirgrafen ist alles dabei, was schon den Film zum Klassiker gemacht hat.

