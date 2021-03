Filz zählte zu den Markenzeichen von Joseph Beuys und sein Filzanzug zu seinen bekanntesten Werken aus diesem Material. Filz stellte für ihn Isolation dar: "Der Filzanzug ist also einmal ein Haus, eine Höhle, die den Menschen abisoliert gegenüber allem anderen. Zum anderen ist er ein Zeichen für die Isolation des Menschen in unserer Zeit.“ Den Filzstoff bezog er übrigens oft aus Giengen an der Brenz.