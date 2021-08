Am besten kommt man in die Hängematte hinein, in dem man sich seitlich vor sie stellt und erstmal die Liegefläche zum Hinsitzen vorbereitet. Dann setzt man sich Quer zur Achse in die Mitte der Matte nieder, greift nach hinten und zieht das Ende der Liegefläche über den Kopf. Dann nach hinten lehnen, die Füße in die Hängematte ziehen und so den Rest der Liegefläche ausbreiten. Ganz einfach, oder?

