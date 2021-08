Rot-Grüne Bundesregierung 1998: Nach CDU-Kanzler Helmut Kohl übernahmen Die Grünen in Koalition mit der SPD 1998 erstmals die Regierung des Landes. Einige Ideen der Grünen wurden in den beiden darauffolgenden Wahlperioden umgesetzt, beispielsweise (in reduzierter Form) die Ökosteuer, Reformen des Staatsangehörigkeitsrechts, der Ausstieg aus der Atomenergie oder das Erneuerbare-Energie-Gesetz.