Der Christopher Street Day feiert 50-jähriges Jubiläum. 1969 kam es zu einem Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der Schwulenbar „Stonewall Inn“, in der Christopher Street in Greenwich Village, in New York. Zum Gedenken an den 28. Juni 1969 wird seither überall auf der Welt der CSD gefeiert.

Expedition WIR - die CSD Parade in Stuttgart DASDING Die Regenbogenflagge, als Symbol des Christopher Street Day, steht für Toleranz und Vielfältigkeit. Imago imago-images Zum 50. Jahrestag werden die Straßenschilder in der Christopher Street in Greenwich Village mit Geschlechtsidentitäten bunt angezeigt. Imago imago-images Expedition WIR - die CSD Parade in Stuttgart SWR In Deutschland fand der erste Christopher Street Day 10 Jahre später, 1979, in Berlin und Bremen statt. Imago imago-images Expedition WIR - die CSD Parade in Stuttgart DASDING Aus Protesten und Aufständen wurden riesengroße Paraden. Weltweit ziehen jährlich bunt geschmückte Trucks und eine Masse von Menschen durch die Straßen. Imago imago-images Die Teilnehmer sind auffällig geschminkt, ... Imago imago-images ... leicht bekleidet, ... Imago imago images / Arnulf Hettrich ... und tragen ausgefallenen, stylischen Schmuck im Gesicht, auf dem Kopf und am Körper. Imago imago-images Sie demonstrieren mit Transparenten gegen Diskriminierung und für Gleichstellung. Imago Carmele/tmc-fotografie.de Somit ist der CSD seit 50 Jahren aus vielen Großstädten weltweit nicht mehr wegzudenken. Imago Chris Emil Janßen Expedition WIR - die CSD Parade in Stuttgart SWR