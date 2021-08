Was bringt Vertreter der UNESCO-Mitgliedsstaaten zum Tanzen? Reggae! Kurz nachdem Reggae zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde, veranstalteten die Vertreter eine spontane Party und tanzten zu Bob Marleys Song "One Love". Auch heute noch begegnet man Marleys Erbe auf den Straßen in Jamaika, so wie hier in Kingston. Marleys Musik beschäftigt sich mit Sozialkritik, Ungerechtigkeit, Widerstand, Liebe und Menschlichkeit. Dies waren auch die ausschlaggebenden Gründe für die UNESCO-Jury.