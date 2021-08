In unmittelbarer Nachbarschaft des Vernichtungslagers Birkenau liegt die Ortschaft Brzezinka. Zu Beginn des Lagerbaus im Frühjahr 1941 wurde Brzezinka durch die deutschen Besatzer zwangsgeräumt, ebenso die benachbarten Dörfer Plawy, Babice, Broszkowice, Budy, Harmeze und Rajsko. In Budy bekam die Bevölkerung 15 Minuten Zeit, ihre Häuser zu verlassen; Brzezinka wurde am 22. April geräumt, und danach bis auf einige wenige Gebäude in der Ortsmitte abgetragen. Das anfallende Material wurde zur Errichtung des Lagers verwendet. Nach Kriegsende vier Jahre später fand der umgekehrte Transfer statt: Die vertriebenen Einwohner kehrten zurück und bauten neu, teils mit Material aus dem leerstehenden Lager.

die arge lola | Kai Loges + Andreas Langen