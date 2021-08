Im US-amerikanischen Spielfilm "An jedem verdammten Sonntag" (Any given sundays) stand Al Pacino 1999 mit Schauspielerin Cameron Diaz vor der Kamera. Er akzeptierte übrigens nicht jede Rolle: So lehnte er die Rolle des Col. Kurtz in "Apocalypse Now" ab, die Marlon Brando stattdessen übernahm. Genauso wollte er nicht in "Pretty Woman" mitspielen, wodurch Richard Gere den Part bekam. "Ich hätte den Film ruiniert, und Richard Gere war wirklich gut", sagte Al Pacino später.

