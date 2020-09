Lewis gerät unter anderem wegen Drogen und Steuerkonflikten mit dem Gesetz in Konflikt. Auch erleidet Lewis einige persönliche Schicksalsschläge. Allerdings möchte er nicht für seine Skandale und Schicksalsschläge in Erinnerung bleiben, sondern für seine Musik. "When they look back on me I want 'em to remember me not for all my wives, although I've had a few, and certainly not for any mansions or high livin' money I made and spent. I want 'em to remember me simply for my music!"

