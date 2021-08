Feine Kissenbezüge und schöne Geschenke, die kann man schlecht einfach vor die Türe stellen und hoffen, dass jemand Geld in die Kasse wirft. Deshalb bietet eine Ladeninhaberin in Fellbach bei Stuttgart ihre Prachtstücke per Lieferung an. Wer etwas im Schaufenster entdeckt, kann es einfach per Mail bestellen.