Der "Bond-Kini": Ursula Andress 1962 in "James Bond jagt Dr. No". US-Star Halle Berry (r.) kommt 40 Jahre später in "James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag" in ähnlichem Outfit aus dem Wasser. Bis heute gilt Andress als Bikini-Grazie schlechthin - von ihrem Mythos zehrte dann auch "Bond-Girl" Berry.