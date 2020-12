Dieser Mann war für viele Menschen die Stimme der Wissenschaft in diesem Jahr: Christian Drosten. Der Leiter der Virologie in der Berliner Charité hat vielen Menschen in diesem Jahr Orientierung gegeben. Für Silvester hat SWR1 Baden-Württemberg gemeinsam mit der Stuttgarter Bar Jigger&Spoon den Drosten-Daiquiri entwickelt.

Hauptzutat für den Drosten-Daiquri: Rum. Starker Rum. Wer privat harte Musik hört und früher sogar in einer Metal-Band gespielt hat, braucht auch einen harten Drink. SWR Ronny Zimmermann Hier kommt der Drosten-Daiquiri ins Glas. Ob wir das auch mit so viel Stil hinbekommen wie bei Bartender Tobias Lindner? SWR Ronny Zimmermann Das Schwierigste an diesem Drink ist die Frisur. Aber die ist zum Glück nur Deko. SWR Ronny Zimmermann Ganz behutsam setzt Eric Bergmann von Jigger&Spoon die Frisur auf den Drink. SWR Ronny Zimmermann So sieht er fertig aus: Der Drink für den Virologen Christian Drosten, unverkennbar mit Professor-Wuschelfrisur. SWR Ronny Zimmermann Erst muss die Zuckerwatte weg, dann kann Matthias den Drink auch genießen! SWR Ronny Zimmermann Na dann Prost! Auf die Wissenschaft! SWR Ronny Zimmermann

Sendung am Do , 31.12.2020 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Baden-Württemberg