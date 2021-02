Online-Küssen? Das können wir leider noch nicht anbieten. Aber endlich wieder neue Leute treffen, kennen lernen, also ein echtes Blinddate mit 150 SWR1 Hörerinnen und Hörern - das können Sie bei uns gewinnen und erleben.

Die SWR1 Disco am 11. Februar ganz real digital. Normalerweise findet unsere Disco am „Schmotzige“ immer in Lauchringen statt, aber in diesem Jahr haben wir alle etwas gemeinsam. Wir sitzen zu Hause.

Party ohne anfassen

Doch Trübsal? Nö, das blasen wir weg mit den größten Hits aller Zeiten zum Tanzen, Feiern und Spaß haben. Für unsere Gewinner legt SWR1 DJ Corvin Tondera-Klein nämlich live auf, in einem virtuellen Raum, in dem Sie sich frei bewegen können. Sie können im Wohnzimmer tanzen, daten, an die Bar gehen, Musikwünsche abgeben, in der Raucherecke - auch als Nichtraucher - vorbeischauen oder mitspielen. Der DJ wird Sie fordern.

Klingt spannend?

Klingt nach Abwechslung? Klingt nach Spaß? Dann einfach unser Online-Formular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein. Einsendeschluss ist der 7. Februar 2021.

Wichtig

Unsere Teilnahmebedingungen bitte durchlesen und akzeptieren.

Jetzt mitmachen und virtuell mittanzen