per Mail teilen

Joseph Beuys konnte nicht nur Kunst mit Filz und Fett: Anfang der 80er Jahre hat er einen Protest-Song aufgenommen.

Joseph Beuys singt gegen Aufrüstung und Ronald Reagan

"Sonne statt Reagan" heißt der Song aus dem Jahr 1982 und richtete sich gegen den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan: Der wollte damals aufrüsten und neue Atomraketen in Westdeutschland stationieren zur Abwehr von Raketen im Osten von der Sowjet-Union.

Gegen dieses Wettrüsten waren Anfang der 80er Jahre Hunderttausende auf die Straße gegangen. Joseph Beuys hatte sich zu ihrer Stimme gemacht und gedichtet.

»Wir wollen Sonne statt Reagan, ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost.«

Beuys und Lindenberg gemeinsam auf der Bühne

Bei der großen Friedensdemo in Bonn hat Beuys vor mehreren hunderttausend Menschen gesungen - davon können sogar die Rolling Stones nur träumen.

Joseph Beuys stand mit Udo Lindenberg auf der Bühne: die zwei Männer mit Hut haben aber nicht gemeinsam gesungen. Außerdem trat Beuys mit diesem Song auch einmal in der ARD-Musiksendung "Bananas" auf.

Auch Wolfgang Niedecken unterstützte Beuys

Die Kölner Band BAP war zu dieser Zeit auch aktiv in der Friedensbewegung und begleiteten Joseph Beuys an Schlagzeug und Gitarre. Sänger Wolfgang Niedecken hat für den Song „Sonne statt Reagan“ das Mikrofon an Joseph Beuys übergeben, indem der dann auch gleich Reagan als Knitterface bezeichnet:

»Mensch Knitterface, der Film ist aus, nimm´die Raketen nach Haus! Ob Ost, ob West - kalten Kriegern die Pest!«

Gründung "Die Grünen"

Der Auftritt blieb Beuys' einziger Ausflug in die Musikwelt, aber in der Politik hat er noch mitgemischt: Joseph Beuys hat Die Grünen mitgegründet und von ihm kam die Idee, eine Sonnenblume als Symbol zu nehmen.

Parteitag der Grünen in der Westfalenhalle mit dem Künstler Joseph Beuys picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Klaus Rose | Klaus Rose

Zurück zur Übersicht mit allen Beuys-Folgen.