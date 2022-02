Beuys und sein Heilbronner Happening

per Mail teilen

Mit Heilbronn hat Joseph Beuys eine besondere Verbindung: Kurz nach dem 2. Weltkrieg hatte der damals 24-Jährige die Stromversorgung im Heilbronner Hauptbahnhof lahmgelegt. Wie das?

Joseph Beuys war im 2. Weltkrieg Soldat und kam nach dem Krieg in Gefangenschaft. In einem Gefangenen-Transport wurde er quer durch Deutschland gebracht, musste in Heilbronn umsteigen und die ganze Nacht im Bahnhof warten. Beuys hat sich dort damals mit einem Wärter gestritten: der hatte ihn angeblich nicht schlafen lassen.

Beuys lässt die Lichter ausgehen

Es gab eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den beiden und Beuys musste seine Papiere abgeben.

»Um die (Papiere) wieder zu bekommen, hat er den Hauptschalter in der Stromsicherung umgelegt. Dann war alles dunkel, große Verwirrung und er konnte eben einbrechen in dieses Büro der Streife und seinen Ausweis wieder an sich nehmen.«

Happening Heilbronn Hauptbahnhof

Das Chaos im Hauptbahnhof nutzte Beuys, um wieder in der Menge unterzutauchen, gut zu schlafen und dann ungestraft weiterziehen zu können. Dieses kleine Abenteuer hat Joseph Beuys später in seinem Lebenslauf notiert unter der Jahreszahl 1945/46 als "Happening Heilbronn Hauptbahnhof".

»Das nannte Beuys dann tatsächlich ein Happening - also diese Idee, dass alles, was der Mensch tut, potenziell Kunst sein kann. Dass auch jeder Mensch ein Künstler ist – und damit wird dann eben auch eine solche biografische Episode zum Happening.«

