Beuys und die Intuitionskiste

Man nehme eine leere Holzkiste, schreibe darin mit Bleistift das Wort "Intuition", darunter ein waagerechter Strich - fertig ist das Kunstwerk.

Was das Kunstwerk darstellt, was man damit macht – all das ist der eigenen Intuition überlassen. Man kann etwas darin sammeln, sie ins Regal stellen oder wie ein Bild an die Wand hängen.

»Jeder ist ein Künstler«

Jeder kann die Kiste nach seiner Intuition weitergestalten oder nutzen oder verändern oder lassen wie sie ist - je nachdem, was einem in den Sinn kommt.

Beuys hat im Jahr 1968 solche Holzkisten produziert, aber nicht nur eine, sondern insgesamt 12.000 Stück! 12.000 Mal hat er in eine leere Holzkiste das Wort "Intuition" geschrieben, zwei Striche darunter gezogen und die Kiste mit seinem Namen signiert. Verkauft hat er sie für 8 Mark pro Stück.

Heute werden die Kisten um ein vielfaches teurer verkauft: Bei manchen Kunstauktionen bekommt man sie für 350 bis 400 Euro. Auf der Online-Auktionsplattform eBay wird ein Exemplar aktuell für 2.500 Euro angeboten.

»Wenn Du die Nummer 1 in der Kunst bist, dann wird quasi alles zu Gold, was Du berührst.«

Günstiger ist sicherlich ein Besuch im Museum Ulm, wenn es wieder geöffnet ist. In der dortigen Beuys-Ausstellung kann ebenfalls eine der Original-Kisten aus Fichtenholz bewundert werden.

