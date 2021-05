Künstler Joseph Beuys reiste auch mal ungewöhnlich: ganz in Filzdecken gehüllt. Warum er das machte, verrät SWR1 Redakteur Thomas Bormann.

Im Mai 1974 hüllte sich Joseph Beuys von Kopf bis Fuß in Filzdecken und reiste nach Amerika. Er wollte das ursprüngliche Amerika besuchen, in dem der Steppenwolf durch die Prärie zieht und nicht das Amerika mit Wolkenkratzern und Leuchtreklamen.

Beuys trifft einen Kojoten

Nach seiner Ankunft am Flughafen in New York wurde Beuys deshalb von Helfern abgeholt und in seinen Filzdecken auf eine Bahre gelegt. So fuhren sie ihn in einem Krankenwagen nach Manhattan zu einer Galerie. Sie trugen Beuys in einen großen Raum, der bis auf etwas Stroh und einem Kojoten leer war. Als Beuys in seinem Filzumhang, dem Hirtenstab und den Lederhandschuhen den Raum betrat, wurde der Kojote unruhig: Er biss in den Umhang. Aber mit der Zeit gewöhnten sich Beuys und der Kojote aneinander. Beuys versorgte den Kojoten mit Wasser und streichelte ihn. Drei Tage lang blieb Beuys mit dem Kojoten in der Galerie.

In diesem Film von 3sat sind Szenen der Amerika-Reise von Beuys zu sehen:

Beuys sah kein einziges Hochhaus in Amerika

Dann reiste er wieder so ab, wie er gekommen war: Eingehüllt in Filz in einem Krankenwagen. So hat es Beuys geschafft, Amerika zu besuchen, ohne ein Hochhaus zu sehen oder mit einem modernen Amerikaner zu sprechen. Die amerikanischen Künstler-Kollegen waren verärgert, weil er nicht mit ihnen gesprochen hatte.

Wieso Beuys Reise nach Amerika?

Für Beuys war die Reise nach Amerika ein "Gesamtkunstwerk" und eine Kritik am modernen Lebensstil, der sich an Amerika orientiert.

»Ich habe mich auf den Kojoten konzentriert.«

Der Kojote steht für Beuys für das ursprüngliche Amerika, für die Ureinwohner und für die Verbundenheit mit der Natur. Das habe der "weiße Mann" mit der Besiedelung Amerikas kaputt gemacht.